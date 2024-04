Schiaffo alla Lega | bocciata la norma anti-ramadan

(Di martedì 9 aprile 2024) Impedire un’altra Pioltello? Missione fallita. Il Consiglio regionale a sorpresa ha bocciato la mozionepresentata martedì d(primo firmatario Davide Caparini) che chiedevagiunta regionale di attivarsi col Governo affinché lativa statale regolamentasse prioritariamente il tema delle deroghe scolastiche, anche per “evitare una possibile proliferazione di interruzioni dell’attività didattica e discriminazioni rispetto a tutte le confessioni religiose”. Il caso nasce ovviamente dvicenda dell’Istituto comprensivo statale Ibqal Masih di Pioltello, che ormai qualche settimana fa deliberò la sospensione delle lezioni in occasione della fine del. Tuttavia lo scrutinio segreto è stato fatale al Carroccio. Con 34 no ...

Pubblicato il 9 Aprile, 2024 Enrico Varriale , durante il processo che lo vede indagato per lesioni e stalking nei confronti dell’ex, ha ammesso di aver dato uno schiaffo alla sua ex compagna che ... (dayitalianews)

Campania, Napoli e Capodimonte meritano rispetto. Annunziata e Maiurino (PD): “Dal Governo Meloni uno Schiaffo alla città” - Napoli, 9 Aprile – “Ancora una volta la cultura e Napoli vengono messe in secondo piano, marginali nell’agenda di questo Governo. L’ufficialità della candidatura di Eike Schmidt a sindaco di Firenze e ...sciscianonotizie

Varriale accusato di lesioni e stalking dalla ex: «Le ho dato uno Schiaffo e me ne pento» - Emerse le dichiarazioni di Varriale durante il processo per stalking e lesioni all'ex compagna, che lo ha denunciato nel 2021 ...ilnapolista

Enrico Varriale e il processo per stalking, la testimonianza in aula: “Ammetto di averla colpita con uno Schiaffo, il resto è falso” - Il giornalista Enrico Varriale a processo per stalking e lesioni, la testimonianza in aula: "Uno Schiaffo, il resto è falso" ...tag24