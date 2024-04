Scarpe platform | guida per un uso consapevole | a prova di stile

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 9 aprile 2024) C’è una scarpa che si sta facendo strada sempre di più sui nostri feed di Instagram e TikTok, le. Esatto, lecon zeppa sono tornate, più in auge che mai. Sempre amate dalle celebrities, dato che regalano centimetri in più senza essere scomodissime, anche gli stilisti, da Gucci a Isabel Marant, per questa primavera-estate si sono divertiti a proporne nuove varianti. E le influencer? Non si sono certo fatte attendere con le loro interpretazioni per i look più audaci. Ma per tirare fuori il meglio dallebisogna fare attenzione: il rischio di risultare volgari è dietro l’angolo. La parola chiave è equilibrio. Vediamo come fare a renderle eleganti. ...