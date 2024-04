Scandalo caporalato | le risposte evasive di Brt | il comunicato dell’azienda con la fine dell’amministrazione giudiziaria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Il Fatto ha contattato la nuova amministrazione di Brt, ponendo una serie di domande sulla procedura di selezione dei nuovi fornitori, sulle ragioni dell’esclusione dei vecchi fornitori e sulle regole seguite per scegliere chi escludere dai contratti. Ma l’azienda non ha offertoprecise, rimandando a stralci delstampa emanato per la conclusione. Ecco la risposta integrale di Brt: “Brt ha attuato una profonda revisione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, ha realizzato un sistema di controllo interno rafforzato, ha istituito una funzione Procurement e ha adottato nuove procedure di selezione e di contrattualizzazione dei fornitori di servizi di facchinaggio e trasporto che prevedono stringenti standard di comportamento ed ...