Scambio con Simeone | Lotito propone Immobile al Napoli

nuovo regolamento etico per il Pd: redatto in Campania , sarà adottato a tutta Italia. Tra le norme, anche la denuncia per "voto di scambio e condizionamenti"Continua a leggere (fanpage)

Il Ramadan finisce il 10 aprile: come si svolge e perché la festa osservata in Italia da più di due milioni di persone - In Italia due milioni e duecentomila musulmani per tre giorni celebreranno la fine del mese sacro con banchetti, preghiere e visite ai defunti ...corriere

Mafia, corruzione e voto di Scambio, tre arresti a Palermo - L'indagine ha, inoltre, disvelato le pesanti ingerenze che l'uomo politico esercitava nei confronti della società che gestisce l'ippodromo di Palermo, condizionandone l'operato affinché si piegasse al ...notizie.tiscali

Mimmo Russo, arrestato l'ex consigliere di Fdi a Palermo per mafia e voto di Scambio. «Prometteva posti di lavoro» - I carabinieri hanno arrestato l'ex consigliere comunale di Palermo di Fratelli d'Italia Mimmo Russo. L'esponente politico, storico referente dei precari palermitani, è accusato ...ilmessaggero