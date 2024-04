Sassuolo | penultimi non vuol dire condannati Il miracolo è già riuscito a sette squadre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024) Coraggio,. Il penultimo posto dopo 31 giornate non sarà posizione gradevolissima dalla quale affrontare il ‘minicampionato’ che da qui a maggio separa i ‘sommersi’ dai salvati, ma come mancano 7 giornate alla fine, ci sono 7 motivi per credere ad una rimonta non impossibile. Già: detto, anzi ripetuto, che a questo ritmo la quota salvezza si attesta tra i 33 e i 34 punti, infatti, resta da aggiungere come in benoccasioni su dieci, da quando ilè in A, una delle trecollocate, dopo 31 giornate, tra 18mo e ultimo posto ha sempre slavato la ghirba. Le eccezioni sono nelle stagioni 2014/15, nel 2017 e nel 2018, che hanno confermato a fine stagione le ultime tre alla 31ma, e chissà se le eccezioni confermano la regola. Nel dubbio, vale invece ricordare quanto accaduto in altre circostanze, ...