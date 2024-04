Sardegna | Todde nomina 12 assessori della sua giunta Poi ringrazia Truzzu | “Oggi si è vista collaborazione”

(Di martedì 9 aprile 2024) Cagliari, 9 aprile 2024 - Alessandra, neo governatrice, è stata accoltain Aula da un applauso da parte dei consiglieri regionali, in occasione dell'avvioprima seduta17/a legislatura. La presidente ha annunciato componentisuati col decreto 18 del 9 aprile 2024. I dodiciEcco i dodici, la metà donne,nuova. Alla Sanità: Arnaldo Bartolazzi (M5s). Al Lavoro: Desirè Manca (M5s). All'Urbanistica: Francesco Spanedda (). Ai Trasporti: Barbara Manca (). Alla Programmazione e Bilancio e vicepresidente: Giuseppe Meloni (Pd). All'Industria ...

