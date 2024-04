Sardegna | muore a 54 anni schiacciato da un albero che stava tagliando

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024 La vittima è un militare dell’aeronautica:uncon un amico per far provvista di legna. GiovDessi, 54, luogotenente dell’Aeronautica Militare in pensione, è morto nella tarda serata di ieri – nelle campagne di San Vero Milis, esattamente a “Is Cheas” – travolto da unchee si è spezzato, colpendolo in pieno. L’uomo, che ha lavorato a Capo Frasca,facendo provvista di legna insieme ad un amico quando è accaduta la tragedia. L’, infatti, si sarebbe spezzato durante le operazioni di taglio, per poi colpire la vittima al torace: una ferita che gli è costata la vita. Nonostante l’immediato intervento di un’ambulanza ...