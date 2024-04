“Saranno Campioni” | Stefano Viezzi | la grande speranza del ciclocross

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) Quando parliamo dimaschile azzurro, il primo nome che ci viene in mente è quello di Vito Di Tano, vero precursore di questa specialità nel Bel Paese. Il pugliese, che è stato Campione del mondo tra i dilettanti nel 1979 e nel 1986, oltre ad aver vinto sei titoli italiani, ha ceduto il passo ad altri atleti che si sono distinti dopo di lui (come Pontoni e Malacarne). Oggi conosceremo un giovane talento, che si sta affermando sui tracciati di terra e fango mondiali:è nato il 05 febbraio 2006 a Majano. Ha iniziato a vincere nel ciclismo a 7 anni, dapprima nel club Jam’s Bike (tre anni) e poi alla Libertas Ceresetto (sette anni). Attualmente gareggia per la Asd DP66 (formazione di Daniele Pontoni, attuale CT azzurro del), mentre per le ...