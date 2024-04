Sara Tommasi choc | “Avevo un grave disturbo bipolare Dei delinquenti mi hanno dato la droga dello stupro per girare un film pornografico”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Una vita difficile contrassegnata da una grande popolarità televisiva e poi da abusi, ricoveri in clinica,, sesso e oblio. Poi la “rinascita” e il nuovo amore. È un racconto senza fronzoli e a tratti durissimo quello cheha fatto durante l’intervista a “Storie di donne al bivio” con Monica Setta che andrà in onda mercoledì 17 aprile su Rai Due. “Nel 2012 al culmine del mio successo scopro di essere malata e di avere un. – ha raccontato l’ex showgirl – Mia madre che ho perso recentemente durante il Covid, mi pregava di smettere e curarmi. Ma io non volevo rinunciare ai soldi e alla popolarità. Per andare avanti prendevo cocaina unita anche ai super alcolici dei party mondani a cui presenziavo. Dopo un anno non era più io. Ormai totalmente ...