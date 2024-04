Santiago compie 11 anni e Belen gli scrive una dolce dedica | “Ti amo fino a morire d’amore” FOTO

Santiago compie 11 anni, il regalo di Stefano e Belen (insieme alla festa) - Ed eccoli di nuovo insieme, ieri, per il compleanno del figlio. Santiago ha compiuto 11 anni e ha festeggiato con gli amici in un parchetto: hamburger e calcio, questi gli ingredienti. Non mancava, ...today

Stefano De Martino, Santiago compie 11 anni: la sorpresa del papà per il figlio - Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino oggi 9 aprile compie 11 anni. Il conduttore, da quando è finita la storia con Belen, vive ...msn

Stefano De Martino e Belen sereni insieme per festeggiare il compleanno di Santiago - Festa di compleanno in anticipo per il figlio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez e loro due erano lì al party per amore di Santiago ...ultimenotizieflash