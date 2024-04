Sant’Agostino tranquillo Il Masi Torello si affida al fattore campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Un altro 1-1 e un altro punticino verso i playout per ilVoghiera, che al ‘Villani’ contro i romagnoli del Gambettola rimonta l’iniziale svantaggio ad opera di Farabegoli e guadagna una lunghezza su Diegaro e Vis Novafeltria, sconfitte nettamente dal Pietracuta e dal Sasso Marconi. In Piazzale Primavera si decide tutto nell’ultimo quarto d’ora di gara: al 78’ il Gambettola passa in vantaggio e gela i ‘torelli’, che pochi minuti dopo trovano però la rete del pareggio con un tap-in del neo entrato Vanzini, poi costretto ad uscire anzitempo dala causa del riacutizzarsi del problema muscolare all’adduttore che lo aveva costretto a partire dalla panchina. A tre giornate dal termine, ilha due punti di vantaggio sulla terzultima in classifica e domenica avrà di nuovo dalla sua il ...