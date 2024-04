Sanità | pronta la Centrale operativa al Pionta

(Di martedì 9 aprile 2024) Si chiudono alcune tappe del percorso lungo le vie del Pnrr. Le stesse che conducono al colle deldove la nuova cittadella dellasta prendendo corpo. I primi interventi finanziati dall’Europa sono in dirittura di arrivo. Le prime a tagliare il traguardo del voluminoso piano di azione curato dal direttore amministrativo Antonella Valeri, sono le Centrali operative territoriali, da Arezzo a Montevarchi fino a Cortona. Affiancate nella corsa verso la chiusura degli interventi dal nuovo Centro autismo. Le Centrali operative Sono il "gancio" tra l’ospedale e il territorio nella visione che dopo la pandemia ha tradotto in un piano d’azione, il potenziamento della medicina territoriale. L’intento di fondo è avvicinare i servizi sanitari alle realtà locali, potenziando l’offerta delle prestazioni. Serve anche a questo il Pnrr che sulla Cot al ...

Pezzo dopo pezzo, l’ospedale Bassini si rinnova per rispondere sempre al meglio alle esigenze della comunità. Dopo l’avvio di CoreLab, il centro analisi primo nella provincia milanese per ... (ilgiorno)

Sanità - "Pronto Soccorso a pagamento No grazie. Curarsi non deve essere un lusso", avverte Giuliano, della UGL Salute. Proteste in Veneto: ... " L'apertura in loco di un Pronto Soccorso a pagamento per codici bianchi e verdi va contro ogni principio di sanità universalistica, pronta a soddisfare le esigenze della gente, calpestando l'...

Sardegna: nasce la giunta Todde, metà donne e due tecnici: ... "devo ancora inviare il decreto", precisa Todde, ma la squadra definitiva salvo sorprese è pronta: ... la consigliera più votata con oltre 8mila preferenze, al Lavoro e alla Sanità Armando Bartolazzi, ...