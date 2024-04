Sanità | Gemmato “Stanziato mezzo miliardo per abbattere liste d’attesa”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo hadi euro perledi attesa. Con il Covid abbiamo avuto gli ospedali chiusi per due anni per le prestazioni ordinarie per due anni, e questo ha portato a un accumulo delledi attesa, che vengono via via smaltite”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Marcello, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “troppo lenta: dove si sbaglia?”.“Sul temail Governo è sul pezzo”, ha affermato il sottosegretario, “Questi appelli a un migliore sistema sanitario avrebbero dovuto essere costanti nel tempo, e non avvenire solo oggi. Queste ...