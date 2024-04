Sanità | Bassetti | “Ma quali tagli | il governo Meloni ha stanziato il massimo” video

"Mi pare pretestuoso quello che fa il presidente della Regione, che scarica le colpe sul ministro". Sottosegretario Gemmato: "Mi spiace per De Luca ma questo governo crede nel Sud" "Non si può ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – "Non si può attaccare il ministro della Salute perché la sanità in Campania non funziona visto che è governata a livello regionale. Mi pare pretestuoso quello che fa De Luca che scarica ... (periodicodaily)