(Di martedì 9 aprile 2024) Unaa ventosa, probabilmente artigianale, è stata fatta esplodere intorno alle otto ieri seraladi una. Accaduto a San, in pieno centro, a poca distanza dal. La deflagrazione, che ha provocato danni ingenti, ha anche causato il ferimento di un dipendente del negozio. L'articolo Sanladi una Nondal proviene da Noi Notizie..

(Adnkronos) – Un ordigno è scoppiato davanti a una gioielleria a San Giovanni Rotondo , Foggia, poco prima della chiusura del negozio. Fortunatamente, nessuna conseguenza per il titolare, che si ... (ildenaro)

San Giovanni Rotondo: bomba esplosa contro la vetrina di una gioielleria Non lontano dal municipio - Una bomba a ventosa, probabilmente artigianale, è stata fatta esplodere intorno alle otto ieri sera contro la vetrina di una gioielleria. Accaduto a San Giovanni Rotondo, in pieno centro, a poca ...noinotizie

Bomba a ventosa esplode davanti alla gioielleria: "Poteva essere una strage" - Paura ieri sera a San Giovanni Rotondo. Fortunatamente, nessuna conseguenza per chi si trovava all'interno del negozio, né per i passanti. "Delinquenti spudorati. Vi acchiapperemo. Giuro che vi acchia ...today