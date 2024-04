San Giovanni Inaugurata la “nuova” Sala della Musica

(Di martedì 9 aprile 2024) Arezzo, 09 aprile 2024 –domenica scorsa a SanValdarno, nel corso di una cerimonia pubblica, la rinnovatadi PiazzaLibertà, aperta dopo mesi di restyling. I lavori di riqualificazione sono costati 270mila euro, di cui 218mila finanziati dal MinisteroCultura nell’ambito del “Fondo Cultura”. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Valentina Vadi, il presidente del Concerto Comunale Stefania Ducci, l'ex presidente Stelvio Innocenti e gli assessorigiunta comunale. Prima dell'inaugurazione c'è stata l'esibizionebanda del Concerto Comunale, che prima ha sfilato per il Corso Italia e poi ha allietato i presenti con un concerto nellagrande ...

