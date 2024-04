San Giovanni a Teduccio | ingegnere ucciso in parcheggio supermarket | c’è un fermo

San Giovanni. Inaugurata la “nuova” Sala della Musica - Arezzo, 09 aprile 2024 – Inaugurata domenica scorsa a San Giovanni Valdarno, nel corso di una cerimonia pubblica, la rinnovata Sala della Musica di Piazza della Libertà, aperta dopo mesi di restyling.lanazione

Travolto da un tronco, 54enne muore nell'Oristanese - Tragedia ieri pomeriggio nelle campagne di San Vero Milis, nell'Oristanese: un militare dell'Aeronautica di stanza a Capo Frasca, Giovanni Dessì, 54 anni ha perso la vita. La tragedia, secondo una ...ansa

“L’Arno è in buona salute”. Il monitoraggio dei Canottieri Comunali Firenze che hanno fatto tappa in Valdarno - Il Consorzio Alto Valdarno ha sperimentato con successo l’osservazione del fiume dall’acqua, in collaborazione con l’associazione T-Rafting.lanazione