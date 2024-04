Sampdoria | non cambia solo il ds | dal possibile addio di Fiorella al marketing | le novità

(Di martedì 9 aprile 2024) Lein vista per lanon riguarderanno soltanto l`area sportiva. La squadra di Matteo Manfredi infatti verrà interessata da...

Lunedì sera la Sampdoria avrà una ghiotta occasione per mantenersi incollata al treno playoff. I blucerchiati, dopo la sosta,... (calciomercato)

La Sampdoria non si ferma più. La squadra di Andrea Pirlo batte 4-1 la Ternana al Ferraris e trova la quarta vittoria consecutiva, che consente ai blucerchiati di salire in settima posizione e di ... (sportface)

Per la Sampdoria di Andrea Pirlo era atteso, in vista della sfida con il Palermo di domani, un recupero tra i giocatori disponibili molto importante... (calciomercato)

Sampdoria, tabella playoff: il confronto dei calendari - I calendari delle ultime sei giornate di Serie B delle candidate ai playoff: la Sampdoria avrà due scontri diretti. E attenzione al Sudtirol Sei partite per g ...clubdoria46

SERIE B - Si riapre la lotta per il titolo: lo stop del Parma lancia il Como all’inseguimento in quota - Il Parma si è fermato ancora e, dopo il pareggio con il Sudtirol, i bookmaker riaprono la lotta per il titolo: il Como, dopo la terza vittoria consecutiva, vede dimezzata la propria quota. Una settima ...napolimagazine

Sampdoria, riecco Vieira: torna a Bogliasco dopo 50 giorni dall'operazione - Ieri a Bogliasco si è rivisto un volto noto per la Sampdoria: a Genova infatti i blucerchiati hanno potuto riabbracciare Ronaldo Vieira, ricomparso al Mugnaini.calciomercato