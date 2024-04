Tempo di lettura: < 1 minuto“Sulle nuove opere in progettazione in Campania ci sono 21 interventi per oltre 7 miliardi di budget totale. Alcune di queste opere: sulla Statale 22 un investimento ... (anteprima24)

scontri tra manifestanti e agenti di Polizia in assetto antisommossa si sono verificati nella serata di ieri alla fine di via Toledo, a Napoli . I manifestanti hanno provato a oltrepassare il ... (secoloditalia)

Salvini a Napoli rilancia il piano casa: «Ma non sarà un condono» - E se per le regionali in Basilicata l'alleanza del centrodestra è granitica tanto che sul palco del comizio finale si saranno Meloni, Salvini e Tajani, ora l'obiettivo è tenere lo stesso risiko per la ...ilmattino

Napoli, Salvini avverte: «È finita l’era De Luca ce la possiamo giocare» - Il traguardo storico di un gruppo della Lega al consiglio comunale di Napoli proprio nei giorni del quarantennale del partito. Ma per Matteo Salvini, che ieri a Napoli si sdoppia nelle sue ...ilmattino

Salvini: Ponte sullo Stretto porterà 120mila posti di lavoro - (Agenzia Vista) "La stima della società Stretto di Messina, fra posti di lavoro diretti e indiretti negli anni di lavorazione e a ponte ultimato, ...stream24.ilsole24ore