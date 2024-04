Salvato dopo il malore in strada Intervento decisivo di due cittadine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Nel breve volgere di sei mesi, per la seconda volta l’uso di un defibrillatore automatico, a Montepulciano, ha evitato l’esito fatale di graveimprovviso. Ma se nel novembre scorso a utilizzare l’apparecchiatura fu una dottoressa, provvidenzialmente trovatasi a passare sul posto, stavolta l’intera operazione è stata svolta da due semplici. Avendo frequentato, come dipendenti della Vecchia Cantina, i corsi per intervenire in aiuto delle persone colpite da arresto cardiaco, impartiti dall’associazione Siena Cuore, sono state in grado di intervenire con la massima celerità ed efficienza. Mercoledì scorso Marika Rossi e Viviana Pinzi si trovavano in servizio, negli uffici della grande cooperativa vinicola, quando una collega, da una finestra, ha visto una persona sdraiata sull’asfalto, proprio davanti all’ingresso, e un’altra che ...