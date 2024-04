Saltata la ‘Festa della Pina’ La delusione dei turisti

(Di martedì 9 aprile 2024) ARCIDOSSO Come ogni prima domenica dopo Pasqua anche l’altro ieri si sarebbe dovuta svolgere la tradizionale "FestaPina", così però non è stato e per molti visitatori è stata un’amara sorpresa. L’evento era tra i più longevi e tradizionali del territorio amiatino, una festa che è stata tramandata da generazione in generazione ma che quest’anno non ha avuto la forza di rinnovarsi. Una delle feste tradizionali più antiche, la FestaPina è un evento che caratterizza il paese di Montelaterone, si è sempre svolta negli spazi esterniPieve di Santa Maria a Lamula (questo edificio sacro risale all’853 d.c.) e simboleggia le primavera e l’amore che sboccia. "Volevo portare la mia figlia più piccola a vedere questa festa e mostrarle la bella storiapina e dello zuccherino – spiega Michele Nannetti, ...

In azione una cinquantina di autonomi dei centri sociali e anarchici che hanno circondato un'auto della polizia per liberare un uomo che doveva essere accompagnato in un centro di rimpatrio dopo un ... (fanpage)

Inter, vittoria al 95' contro l'Udinese: decide il gol di Frattesi, finisce 2-1 - L'Udinese si porta in vantaggio con Samardzic, che in estate fu a un passo dall'Inter. Poi i nerazzurri pareggiano col rigore di Calhanoglu e fanno Festa al 95' con Frattesi. +14 sul Milan ...corriere

La Dolce Vita a Ischia. Tonino Baiocco e il party a Cartaromana - Una foto che racconta molto più di quanto mostra. Ecco al centro il nostro Tonino Baiocco, re del by night ischitano (e non solo) e in primo piano il sindaco Vincenzo Telese.Una istantanea scattata du ...ildispariquotidiano

Benevento-Juve Stabia, probabili formazioni: per Pagliuca vicino il sogno Serie B - Manca solo un punto alla Juve Stabia, con quattro partite a disposizione, per raggiungere Itaca. Ovvero la serie B, che il tecnico Guido Pagliuca ha sempre evitato di nominare per ...ilmattino