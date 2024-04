Running | tutto pronto per l’Appia Run | oltre 6000 gli iscritti alla gara

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) Si è svolta questa mattina, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, la conferenza stampa di presentazione della Roma Appia Run, giunta25^ edizione, la quale coinciderà con il giorno che ha dato i natali della città di Roma. In un video-messaggio è intervenuto Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, complimentandosi con gli organizzatori per il traguardo dei 25 anni: “ComplimentiRoma Appia Run, una manifestazione che ha una valenza sociale unica. Non solo cresce anno dopo anno, ma attraverso il Fulmine delriesce a coinvolgere all’interno dello Stadio Nando Martellini alle Terme di Carac1000 tra bambini e ragazzi per avviarli allo sport e in particolare ad una disciplina bellissima come la corsa. Il percorso della Roma ...