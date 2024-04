Rugbista prova l’approccio con l’inviata in diretta TV | è la moglie di un suo compagno di squadra

(Di martedì 9 aprile 2024) Dopo la partita di rugby nel collegamento dagli spogliatoi, Millie Boyle intervista uno dei protagonisti della vittoria, Bradman Best che poi la salutando un affettuoso bacio sulla guancia. Venendo allontanato dall'inviata,deldiAdam Elliott. Un momento di imbarazzo che non è sfuggito inTV.

Menoncello, da Rugbista per caso a miglior giocatore del Sei Nazioni - Aveva iniziato con il calcio, poi la svolta. Per la seconda volta un italiano viene premiato come il più bravo di tutti nel torneo: “grazie ai compagni ...repubblica

Io ci provo, al teatro Talia gli studenti riflettono sull’autismo - Tagliacozzo. Questa mattina alle 11 al Teatro Talia di Tagliacozzo, in occasione della settimana di consapevolezza sull’autismo, è stato proiettato ...marsicalive

Malattia Martin Castrogiovanni: “Tumore Mi davano sei mesi di vita”/ “Rischiai di perdere uso gamba” - Martin Castrogiovanni, la malattia e la lotta al tumore: "Dopo l'operazione piangevo come un bambino. Ai medici dissi che..." ...ilsussidiario