Rublev | il racconto del tennis “folle” | «Se provo a stare calmo mi blocco | il corpo non risponde»

(Di martedì 9 aprile 2024) Non c’è un giocatore tra i top 20 meno fragile mentalmente di Andrey. Ilta russo è notoriamente ipersensibile, in campo è sempre in lotta con se stesso. Spesso perde il lume della ragione. Intervistato da L’Equipe parla di questa sua continua, faticosissima, ricerca introspettiva d’un equilibrio. Spiega molto di quanto ilsia mentalmente usurante. Arriva da un tour americano disastroso. La parole di“A Indian Wells ho cercato di controllare troppo le mie emozioni e infatti sono stato piatto per tutta la partita. Senza energia, senza il minimo fuoco interiore; non poteva funzionare, e poi Lehecka ha giocato una grande partita (6-4, 6-4). A Miami (sconfitta per 6-4, 6-4 contro Tomas Machac) è stata ancora un’altra cosa: sono crollato, non riuscivo assolutamente a trattenere i nervi; non ...