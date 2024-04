Ruba due auto alla Provincia e causa due incidenti | ora è in gravi condizioni e in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Albinia (Grosseto), 9 aprile 2024 – C’è una vicenda molto singolare dietro al grave incidente avvenuto nel cuore della notte sull’Aurelia all’altezza di Albinia (Grosseto). L’uomo gravemente ferito hato nella notte, a breve distanza di tempo, duedi servizio dell'parco delladi Grosseto, ma con la seconda vettura ha raggiunto Albinia, 30 chilometri a sud del capoluogo, dov'è rimasto coinvolto in un grave scontro con un'altra vettura, restando ferito, come detto, in modo grave. Ora l'uomo è ricoverato inall'ospedale Misericordia, piantonato dalle forze dell'ordine. Sulla vicenda, rocambolesca sono in corso indagini della procura e della polizia municipale. Tutto è cominciato con il primo furto in via Castiglionese. L’uomo è un dipendente ...