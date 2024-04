RTL 102 5 trasmette la radiocronaca integrale dei quarti di finale di Europa League

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 aprile 2024) RTL 102.5rà in diretta lacompleta deididi. Giovedì 11 aprile, a partire dalle 21:00, si terrà il derby italiano fra Milan e Roma, sfida tra le due metropoli del Paese, mentre l’Atalanta sarà in trasferta a Liverpool per misurare i suoi progressi contro un avversario forte e blasonato.Due grandi stadi, due grandi partite, in contemporanea, che RTL 102.5 farà vivere in diretta, in un ping pong tra San Siro e Anfield, in un'altalena di emozioni. Con il commento di Paolo Pacchioni e Fulvio Giuliani, gli ascoltatori potranno vivere l'emozione del calcio europeo mentre le squadre si contendono l'accesso alle fasi successive della competizione.