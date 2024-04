Royal family | Harry vorrebbe portare Archie a Londra | ma Meghan non vuole più mettere piede nel Regno Unito | è contraria

Ad un mese esatto degli Invictus Games (che taglieranno il traguardo dei 10 anni) in programma a Londra l'8 maggio, e quindi anche dell'arrivo di Harry si moltiplicano le voci su come il duca del ... (ilgiornaleditalia)

Se qualcosa può andare storto, lo farà. Sosteneva Murphy nella sua legge, che sembra essere stata pensata per la Royal family. Come se non bastassero le preoccupazioni per le condizioni di salute ... (ilgiornaleditalia)