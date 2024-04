Ronaldo sta invecchiando male | è patetico | sta raschiando il fondo So Foot

(Di martedì 9 aprile 2024) L’ultimo colpo di testa – di gomito prima, poi col pugno minacciato verso l’arbitro che l’aveva espulso – ha innescato un po’ di commenti sulla sua senilità (sportiva) molesta. In particolare Soaffonda un bel po’. “– scrive la rivista francese – ci ha ricordato che è molto facile scavare nella sabbia. E cominciamo a chiederci quando il 39enne portoghese toccherà il”. Nella fattispecie lo definisce “”. “Cristianoha sfogato la sua frustrazione per una stagione senza trofei. Al di là del fatto che CR7 non sembra molto bravo a combattere”, ma più della gomitata “è più grave la reazione successiva, sul punto di boxare con Mohammed Al-Huwaish, l’arbitro. Cristianoha preso seriamente in considerazione l’idea di colpire l’arbitro? O piuttosto ...

