Roma | sfilza di irregolarità | chiuso Hotel sull’Aurelia

(Di martedì 9 aprile 2024) Non è la prima volta che l’su via Aurelia era sottoposto ad accertamenti e a prescrizioni da parte delle forze dell’ordine, fino a quando ieri, lunedì 8 aprile, gli agenti della Polizia locale diCapitale, il XIII Gruppo Aurelio hanno eseguito la determinazione dirigenziale rilasciata dalla Direzione Turismo del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, per l’inosservanza degli obblighi impartiti in precedenza al titolare. Polizia Locale(ilcorrieredellacitta.com)Multe per 7mila euro Nei confronti dell’esercente, a seguito della mancanza di titoli autorizzativi, sono state elevate sanzioni per un importo di circa 7 mila euro, oltre alla denuncia per omessa comunicazione dei nominativi degli ospiti, ma è stata rilevata anche la decadenza dell’autorizzazione, con la conseguente apposizione dei sigilli alle 36 ...