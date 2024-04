Roma | rapina a mano armata all’ufficio postale | banditi in fuga

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024- Momenti di paura in un ufficiodi via di Grottarossa a. Poco dopo l’orario di apertura due uomini, entrambi con il volto coperto da mascherine chirurgiche e armati di pistola, hanno messo a segno una. Non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Tomba di Nerone e del Nucleo operativo della compagnia Trionfale che indagano sull’accaduto. Disposti in tutta l’area posti di blocco dei carabinieri per cercare di intercettare itori in. (Fonte: Ansa.it) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si forin Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio ilfaroonline.it è ...

