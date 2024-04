Roma | presentato il progetto per riqualificare il Corviale | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 aprile 2024) Il Comune diha annunciato ilper la riqualificazione del quartiere di: ecco l’idea di Gualtieri. Brochure con ilper il quartiere di(credits @Capitale) – Ilcorrieredellacitta.comE’ ufficiale il piano peril quartiere di. Ilè stato pubblicato sul sito del Comune, dove il sindaco Roberto Gualtieri ha stanziato un investimento di quasi 60 milioni di euro per provare a dare nuova vita a uno dei quartieri più complessi e degradati della Capitale. Le migliorie urbane che saranno create, verranno finanziate coi fondi del PNRR, in operazioni che dovrebbero tradursi in: operazioni strutturali, per l’efficienza ...