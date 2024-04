Roma | Pellegrini | «Giocare con questa maglia è una responsabilità»

Il Derby è sempre un momento molto particolare a Roma. Non mancano tensioni, polemiche e rumor davvero particolari. Uno riguarda da vicino uno degli allenatori. Solitamente è quello che perde il ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – La Roma cerca Manuel Pellegrini? I rumors su contatti tra la società giallorossa e l'allenatore del Betis Siviglia, come sostituto di Daniele De Rossi, vengono smentiti a 360 gradi. Il ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – La Roma cerca Manuel Pellegrini? I rumors su contatti tra la società giallorossa e l’allenatore del Betis Siviglia, come sostituto di Daniele De Rossi, vengono smentiti a 360 gradi. ... (seriea24)

Roma - Pellegrini: "La fascia di capitano è una grande responsabilità" - Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, ai microfoni dei canali ufficiali del club giallorosso, ha parlato di cosa significa, per lui, vestire la maglia del club capitolino e dell’importanza di es ...napolimagazine

Roma, solo una multa per Mancini post derby. Pellegrini: “Questa maglia è un sogno” - Nessuna squalifica per il difensore giallorosso dopo l'esultanza goliardica sotto la Sud. Gianluca, intanto, quest'oggi ha svolto del lavoro personalizzato in vista del Milan. Il capitano: "Che respon ...forzaroma.info

Milan-Roma: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - L'Europa League si tinge d'azzurro con il derby italiano tra Milan e Roma. Giovedì l'andata dei quarti di finale a San Siro tra i ...msn