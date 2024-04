Roma | multa di 5mila euro dal giudice sportivo per Gianluca Mancini

(Di martedì 9 aprile 2024) È arrivata la decisione deldella serie A, Gerardo Mastrandrea, per, reo di aver sventolato una bandiera della Lazio con sopra un topo, al termine del derby vinto sabato scorso dalla. Niente squalifica per il difensore giallorosso, che ha però ricevuto unadi 5 mila. SportFace.

Legnano (Milano), 30 marzo 2024 – Completamente ubriaco , senza patente e alla guida di un'auto a forte velocità in contromano nelle vie del centro cittadino: l’episodio ha avuto come teatro le vie ... (ilgiorno)

Fermato dalla Polizia Locale per un controllo, motociclista trovato senza patente, assicurazione e revisione: elevate sanzioni per oltre 6 mila euro . maxi multa a Roma (ilcorrieredellacitta.com)È ... (ilcorrieredellacitta)

Roma, il Giudice Sportivo chiede atti a Procura Figc sul caso Mancini: “Mia competenza” - Gerardo Mastrandrea ha inoltre chiesto alla Procura un supplemento di indagine sui cori di discriminazione razziale e religiosa delle tifoserie di Roma e Lazio nei confronti di Romelu Lukaku e Matteo ...gonfialarete

Hotel chiuso e multato a Roma: non registrava gli ospiti e non versava la tassa di soggiorno - Non aveva comunicato i nomi degli ospiti per questo un hotel a Roma, in zona Aurelia, è stato denunciato e chiuso ieri dalla polizia locale. Il titolare della struttura ricettiva, ...ilmessaggero

Giudice Sportivo, l’Inter perde due titolari per la gara con il Cagliari - Giudice Sportivo, l'Inter perde due titolari per la gara con il Cagliari: contro i sardi mancheranno Lautaro Martinez e Pavard ...tag24