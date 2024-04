Roma-Lazio – Nessuna squalifica per Mancini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024)per Gianluca(nella foto). Il difensore giallorosso è stato infatti multato dal Giudice Sportivo per l’esultanza al termine del derby. Il Giudice Sportivo, si legge nella nota, ricevuta dalla Procura federale la documentazione richiesta a proposito del post-gara “e in particolare relativi al comportamento del calciatore Gianluca(Soc.); delibera di sanzionare il calciatore Gianluca(Soc.) con ammenda di euro 5.000 per avere sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria durante i festeggiamenti post-gara sotto la propria curva”. (Gas/ Dire)