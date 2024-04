Roma | bimbo aggredito da una baby gang | lo salva la sorella

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 aprile 2024) Unaha accerchiato unin pieno giorno cercando di isolarlo e picchiarlo in una stazione metro. – corrieredellacittà.com Lo hanno accerchiato con una scusa, per poi isolarlo e aggredirlo. È una scena indelebile quella che un bambino di soli 10 anni ha vissuto poche ore fa in zona Centocelle: un gruppo di adolescenti avrebbe cercato di bullizzarlo nei presso della stazione della Metro C, in un luogo pubblico, sotto gli occhi della12enne che, in via eccezionale, è riuscita are il fratellino da un’aggressione in piena regola da parte di una. Accerchiano un bambino per bullizzarlo:to in extremis dalla sorellina Stando a quanto raccontato in un gruppo di quartiere, il ragazzino di 10 anni si trovava poche ore ...