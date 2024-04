Roma | Abodi sul caso Mancini | “contrastare la maleducazione a ogni livello”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 aprile 2024) Gianluca, difensore della, è stato sanzionato con 5mila euro di multa per aver sventolato una bandiera biancoceleste col topo in occasione della partita del campionato di Serie A contro la Lazio. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol proprio dell’ex Atalanta. I calciatori dellasi sono scatenati nel post-partita sotto il settore dei tifosi giallorossi. Il calciatoreha sventolato sotto la curva una bandiera biancoceleste con il disegno di un topo. La reazione di“Il Giudice sportivo si è espresso sulla base della normativa esistente. Credo che si debba, in maniera sempre più significativa, lae la mancanza di rispetto che arriva fino alla forma estrema dei cori, anche razzisti. La ...