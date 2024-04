Rogo Venere degli Stracci | scarcerato il 33enne Simone Isaia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto È statoe trasferito nella casa di accoglienza per detenuti ai domiciliari gestita a Napoli da don Franco Esposito,, il “senza fissa dimora” di 33 anni a cui lo scorso 4 aprile la Corte di Appello ha ridotto la pena da 4 anni a due anni e mezzo di reclusione per ildell’opera “” di Michelangelo Pistoletto. I giudici della quinta sezione penale (presidente Andrea Rovida) hanno accolto l’istanza del legale del, l’avvocato Giovanni Belcastro e poco faè stato accolto dal presule, direttore dell’ufficio diocesano di Pastorale Carceraria. L’opera di Michelangelo Pistoletto andò distrutta all’alba del 12 luglio 2023 in piazza Municipio, a Napoli, e ...