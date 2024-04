Grandi cose stanno accadendo nel mondo motociclistico. Nel 2023, per la prima volta in assoluto, si è tenuto un campionato Italiano Velocità femminile , mentre il 2024 vedrà ventiquattro motocicliste ... (linkiesta)

Roberta Ponziani, l’unica italiana a correre in MotoGP femminile - Una vita a tutta velocità: la mattina al forno di famiglia, il pomeriggio diviso tra pista e palestra sognando l’esordio a Misano ...vanityfair

Roberta Ponziani: «Io, prima e unica donna italiana al Motomondiale. Ma per vivere lavoro al forno di famiglia» - Caparbia, appassionata, ma anche molto dolce... per necessità. Professionista delle corse in moto, Roberta Ponziani è la sola donna italiana su 24 a gareggiare nel primo campionato mondiale femminile ...corriere

SBK, CIV Femminile: parte a Misano la caccia all’erede di Roberta Ponziani - SBK: Il campionato femminile riaccende i motori questo fine settimana in Riviera Adriatica, per il primo dei cinque Round previsti per il 2024. Tra le favorite Arianna Barale e Nicole Cicillini ...gpone