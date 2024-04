Roberta Bellesini | ricorda il marito Giorgio Faletti | “Ascoltare la sua voce è ancora devastante”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 aprile 2024)è la moglie di, al fianco dello scrittore dai primi anni del Duemila fino al 2014 anno nel quale il comico si spegneva per un tumore ai polmoni La donna sarà oggi ospite a La Volta Buona, in onda a partire dalle 14 su Raiuno. Architetto di origini piemontesi, laha incontratotramite amici in comune durante una cena organizzata in occasione della finale degli Europei di Calcio 2000. Nel 2002 a seguito della pubblicazione di Io Uccido, tra i best seller di, viene colpito da un ictus che lo portò ad una degenza ospedaleria nei successivi mesi. Poco dopo questo episodio, ha deciso di ufficializzare la relazione. I due, poi, sono rimasti legati per 14 anni, fino al giorno della morte dello scrittore, avvenuta a ...