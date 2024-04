Robert Downey Jr sarebbe felice di tornare nel ruolo di Iron Man

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 9 aprile 2024) Parlando con la rivista Esquire dopo la sua vittoria all’Oscar per Oppenheimer il mese scorso, aJr è stato chiesto semai tornato nel Marvel Cinematic Universe ora che è ufficialmente un vincitore dell’Oscar. L’attore non ha esitato a rispondere di sì., vincitore del premio Oscar come attore non protagonista in Oppenheimer, ha detto a riguardo: “Tornerei davvero volentieri, ormai questoè parte del mio DNA. Quelmi ha forgiato, e mai, mai, puntare contro Kevin Feige.sconfitta sicura, lui vince sempre“. Kevin Feige, però, lo scorso dicembre ha dichiarato che: “L’Man dinon tornerà in quanto rovinerebbe la sua perfetta uscita in Avengers: Endgame. Manterremo quel momento e ...