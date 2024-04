Rizzo Pinna sbaglia | ma Yeboah no L’ex ds Obbedio in tribuna | tornerà?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Lucchese ed Arezzo si spartiscono un punto per uno. Tutto succede nel secondo tempo: al gol di Risaliti, rispondea pochi minuti dalla fine. Nel mezzo, il rigoreto da. E’ stato un derby in posticipo che, al "Porta Elisa", ha richiamato un discreto pubblico, nonostante la giornata lavorativa e la diretta televisiva, soprattutto nelle due curve, con la Ovest rimasta, come sempre nelle ultime gare, in silenzio fino al 20’ del primo tempo. La Lucchese sta provando con le ultime forze rimaste a centrare un posto nei play-off, per questo vincere il derby era la parola d’ordine. Gorgone schiera la consueta squadra, senza grandi cambiamenti, così come l’"ex" Indiani che vuole assolutamente provare a mantenere il posto nei play-off. Tanti gli "ex" ina seguire questo ...