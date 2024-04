Rinvenuto cadavere a Cagliari | nelle acque del porticciolo turistico di Marina Piccola | è giallo sull' identità

(Di martedì 9 aprile 2024) Ilè stato ritrovatodeldi. La vittima, non identificata, era un uomo di circa 60 anni

Ozzero (Milano), 28 marzo 2024 – Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un campo di Ozzero , il centro del milanese compreso tra i comuni di Abbiategrasso, Morimondo e Vigevano Il cadavere è ... (ilgiorno)

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 31 marzo 2024, sul Lungo Tevere Testaccio: sembra appartenga ad un uomo , indagini in corso .Continua a leggere (fanpage)

Operaio di 24 anni ucciso a colpi di pistola nella sua auto: «È stato vittima di un agguato della 'ndrangheta» - Un operaio 24enne, Domenico Oppedisano, è stato ucciso a colpi di pistola in località Prateria e San Pietro di Caridà, nel Reggino. Dalle prime notizie, l'uomo ...leggo

Donna uccisa in Valle d'Aosta trovata con tagli all'addome e al collo: cadavere trascinato dopo l'omicidio - Nuovi dettagli sul ritrovamento del cadavere di una donna in una chiesetta abbandonata nella frazione Equilivaz del comune di La Salle, in Valle d'Aosta ...notizie.virgilio

cadavere di una ragazza ritrovato in una chiesa vicino ad Aosta: si indaga per omicidio - Ferite all’addome e un profondo taglio al collo. La procura di Aosta ha pochi dubbi circa la morte violenta della giovane donna ritrovata cadavere in una chiesetta diroccata di Equilivaz, una frazione ...informazione