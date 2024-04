Rinvenimento archeologico in Sicilia | un cranio preistorico Sebastian Colnaghi

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 9 aprile 2024) Di seguito il comunicato: Durante un’escursione nella riserva naturale di Pantalica inè stato ritrovato unverosimilmente appartenente a un essere umano. A dare l’allarme chiamando il 112 è stato il giovane ambientalista, assiduo escursionista e conoscitore della zona, che si è imbattuto in questo insolito ritrovamento. “Durante un’escursione lungo i sentieri della riserva – dichiara– mi sono imbattuto in un vero e proprio teschio umano. È probabile che ilrisalga al periodo compreso tra il XIII e il VII secolo a.C. e che fosse originariamente custodito in una tomba prima di essere, molto probabilmente, profanata dai tombaroli”. Patrimonio dell’UNESCO, la Necropoli di Pantalica è uno dei più grandi siti archeologici rupestri d’Europa ...