Rimini | chiamatela ’zona Ubaldi’ | Vincere un derby così è il massimo

(Di martedì 9 aprile 2024) "Noi attaccanti cerchiamo sempre di prevedere il futuro...". Ma sei gol in poco più di 500 minuti in campo difficilmente Leonardo Ubaldi li avrebbe potuti immaginare. Nemmeno nei sogni più belli. Tanto che d’ora in poi, quella che va dal 35’ al triplice fischio averrà ribattezzata. Entra e se ha una mezza palla buona l’attaccante umbro fa gol. Pesantissimo quello di domenica sera nelcon la Vis Pesaro. "Insieme al gol contro il Sestri Levante è il secondo che faccio nei minuti finali – ricorda Ubaldi che ancora al fiatone dopo la sgaloppata per raggiungere la Curva Est – Credo la gioia sia tutta in quella corsa di 120 metri e nella festa con tutti i compagni sotto la curva". Un gol voluto e arrivato. "Semeraro ha fatto un bel cross e io sono stato bravo a scaricare nell’angolino basso ...