Riforma fiscale | Cataldi Commercialisti | “Punto di partenza | fare di più su semplificazione’

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 9 aprile 2024) Il presidente dell'Ungdcec: "Serve supporto per imprese, no incentivi random" “A nostro parere, larappresenta undi, posto che non sono mancate norme da accogliere favorevolmente (in diversi comparti dell'ordinamento), ma purtroppo anche disposizioni che non vanno nella direzione di un miglioramento del sistema. È necessariodi più sul