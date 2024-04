Riforma fiscale | Cataldi Commercialisti | “Punto di partenza | fare di più su semplificazione’

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 9 aprile 2024) (Adnkronos) – “A nostro parere, larappresenta undi, posto che non sono mancate norme da accogliere favorevolmente (in diversi comparti dell'ordinamento), ma purtroppo anche disposizioni che non vanno nella direzione di un miglioramento del sistema. È necessariodi più sul fronte della semplificazione e su questo siamo a