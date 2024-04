Ricomincio da tre Consoli | Nardo e Parini restano a San Giovanni

(Di martedì 9 aprile 2024) In attesa di conoscere il nome del coach che sostituirà Matteo Bertini, la Omag Mt Saninizia a pianificare il suo nono campionato di serie A2, annunciando le prime conferme del roster 2024-2025. La società del presidente Stefano Manconi ha annunciato che resteranno le centrali Claudiae Sveva, entrambe giovanissime ma già veterane della squadra, con tre stagioni alle spalle con la maglia biancazzurra. A loro si va ad aggiungere il talento della schiacciatrice Alice, al suo secondo anno con la Omag-Mt, e già divenuta una risorsa fondamentale grazie alla sua potenza in attacco. Grande soddisfazione da parte delle stesse giocatrici che hanno inviato un saluto ai tifosi sul web. Aliceribadisce: "Che Sane i tifosi avessero conquistato in ...

l'Italia ricomincia dalla difesa a tre. Sacrilegio! Si torna al contropiede italiano? Alla difesa in trincea e palla in su, sperando che l'attaccante che non abbiamo ce la mandi buona? Chi lo pensa ... (liberoquotidiano)

Crediti fiscali, le tre strade del Superbonus - Da un lato la conversione in legge del DL Superbonus che partirà domani (9 aprile) al Senato e proseguirà tra mercoledì e giovedì con un ampio ciclo di audizioni. Dall’altro Forza Italia che rilancia ...qualenergia

Volley serie A2, l'Omag Marignano inizia a muovere i primi passi sul mercato, tre atlete confermate - In attesa di conoscere il nome del coach che guiderà le Zie, la Omag-Mt inizia a pianificare il suo nono campionato di Serie A2 di volley femminile ...riminitoday

Lazio, ora come si ricomincia Tudor guarda alla Coppa Italia, poi sarà rivoluzione - RASSEGNA STAMPA - Ieri la Lazio ha toccato il fondo. La sconfitta nel derby è probabilmente il punto più basso della stagione. Non tanto per i valori in campo - un 1-0 casuale ...lalaziosiamonoi