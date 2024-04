Riccardo Rapezzi eletto nuovo presidente Fasdac

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. (Adnkronos/Labitalia) - È, 60 anni toscano, il(FondoAssistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime). A nominarlo il Consiglio di amministrazione di, su indicazione di Manageritalia, che ha inoltre confermato Bernardino Petrucci, indicato da Confcommercio, alla carica di vice, laureato in Economia Aziendale è attualmente Regional Director di Synlab, multinazionale presente in oltre 30 nazioni in tutto il mondo e leader europeo nella diagnostica medica. All'interno di Manageritalia è attualmentedi Manageritalia Toscana dove è stato come ...