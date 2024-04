RFI non ha pubblicato un video sulla “tubercolosi dei soldati ucraini”

(Di martedì 9 aprile 2024) L’85% deiinviati in Francia per curarsi avrebbe ricevuto una diagnosi di. Questo è quanto si legge in numerosi post Facebook che condividono unapparentemente prodotto dalla rete statale francese RFI – Radio France Internationale. Il contenuto viene condiviso in vista delle Olimpiadi della prossima estate a Parigi, e collegato alla recente massiccia diffusione di cimici dei letti nella capitale francese, apparentemente per scoraggiare i potenziali viaggiatori dal recarsi in Francia. Il Paese è stato pesantemente preso di mira dalla disinformazione russa dopo che il presidente Emmanuel Macron ha ipotizzato un intervento diretto della Nato in soccorso all’Ucraina. Oltre a disinformazioneFrancia, molti contenuti hanno preso di mira l’inquilino dell’Eliseo, ...

Breakfast Club è invecchiato male? Per Molly Ringwald il cult del 1985 non sarebbe in linea con l'odierna sensibilità. Breakfast Club è considerato un vero e proprio cult generazionale, ma per una ... (movieplayer)

C’è confusione su quanto spenderemo per strade e ferrovie in Calabria e Sicilia - hanno fornito numeri diversi tra loro. E le cifre variano parecchio: c’è chi come Ferraris parla di quasi 90 miliardi di euro e chi invece sostiene che gli investimenti non siano superiori ai 35 ...pagellapolitica

Tar, ok autorizzazione Rfi per indagini su area ex Sloi a Trento - Trento – Si tratta di analisi propedeutiche allo sviluppo del Progetto “Circonvallazione di Trento”. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dalla st ...lavocedelnordest.eu

Tar: autorizzazione Rfi legittima per le indagini sull’area ex Sloi a Trento - Il Tar ha confermato come l'attività d'indagine in questione "risulta funzionale ad assicurare la salvaguardia di esigenze di rilievo pubblicistico connesse allo sviluppo progettuale dell'opera e alla ...giornaletrentino