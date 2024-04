Report allenamento Napoli | brutte notizie per Calzona | lungo stop per un azzurro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 aprile 2024) Riprendono gli allenamenti in quel di Castel Volturno dopo il giorno di pausa post Monza-. Le news sugli azzurri. Torna ad allenarsi all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno ildi mister Francesco, reduce dal pirotecnico 2-4 maturato in rimonta a Monza. In particolare, dopo il giorno di pausa, gli azzurri sono rientrati in campo per preparare l’imminente sfida contro il Frosinone, prevista la prossima domenica allo stadio Diego Armando Maradona. Incontro, questo, da non sottovalutare visto il precedente in Coppa Italia, e nella quale i partenopei dovranno bissare il successo dell’U-Power Stadium per giungere vento in poppa allo scontro diretto contro la Roma. Dal campo d’arrivano dunque gli aggiornamenti su Lindstrom e sull’infortunio patito da ...